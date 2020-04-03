كاشفًا تفاصيل الحالة المتوفاة بكورونا.. طبيب بطبي طرابلس يطالب زملائه بعزل أنفسهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال أخصائي مجموعة أطباء بمركز طرابلس الطبي الدكتور فيضان عياد حمزة، إنه تم التأكد من أن الحالة التي أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وفاتها للسيدة المُسنة، كانت إيجابية”، مؤكدًا أنها كانت بمستشفي الخضراء سابقًا وتم إحالتها إلى قسم الإنعاش بمركز طرابلس الطبي.

الطبيب أضاف، في تصريحات صحفية أنه بعد ذلك تم إقفال قسم الإسعاف وتعقيمه مبدأياً، حيث تعامل معها أطباء الإنعاش باعتبارها محولة من مستشفى أخرى كحالة طارئة .

وواصل “عليه، يُطلب من جميع الزملاء الذين تعاملوا مع الحالة العزل الذاتي لمدة أسبوعين لأنه وللأسف ليس لم يكن لديهم الملابس الواقية العلمية عند تعاملهم مع الحالة، وكذلك نحن الذين خالطوا زملائنا عن قرب سنعزل أنفسنا عن أهلنا لمدة أسبوعين حيث تبادلنا أطراف الحديث ومكثنا في نفس المكان الذي كان فيه الزملاء”.

واختتم “هناك عناصر تمريض موجودين حاليًا حالتهم النفسية صعبة وهم من النازحين ليس لديهم مكان يبقوا فيه، ونحن أيضًا نفكر الآن أين يكون مكان العزل؟، وهذا حالنا الذي لا يُخفي عليه حال” .

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