تعقيم مقار المهاجرين في بنغازي

قام فريق العمل التطوعي والجمعية الليبية للاسعاف والاستجابة وبمشاركة هيئة السلامة الوطنية بحملة تعقيم داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى.

وشملت الحملة تعقيم المكاتب وغرفة الحراسة والحماية الخارجية والعيادة الخارجية والعنابر الخاصة بالمهاجرين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الإجراءات المتبعة من أجل مجابهة وباء كورونا.

وكانت بلدية بنغازي بالتعاون مع الهلال الأحمر بالمدينة قد استهدفت في وقت سابق المحلات التجارية للمواد الغذائية والخضروات والمخابز والصيدليات والمصارف بحملات للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، وتضمنت أعمال التوعية من فيروس كورونا، توزيع الملصقات التي تشرح أهمية التباعد الاجتماعي، وترسيخ الوعي المجتمعي للوقاية من الفيروس.

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