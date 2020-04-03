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منتقدًا تصريحات الناظوري باعتقال الأطباء .. ميليت: تجاهل العلم وصدق السجن

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، تصريحات رئيس اللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية، الفريق عبد الرزاق الناظوري، بمحاكمة أي طبيب ليبي يُدلي بتصريحات أو ينتقد التعامل مع وباء كورونا، وذلك بعد اعتقال طبيب في بنغازي انتقد أوضاع المستشفيات.

وتهكم ميليت، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “يا له من نهج صحي ومنعش.. تجاهل العلم.. وصدق السجن.. يبدو وكأنه فيلم كارثي”.

وكان رئيس اللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية، عبد الرزاق الناظوري، قال في مؤتمر صحفي: “لا يأتي أي طبيب في أي دولة سواء في السعودية أو غيرها ويُصرح بأن التحاليل غير صحيحة، فمن يفعل ذلك سنرفع ضده قضية ونحاكمه في ليبيا عندما يعود، وأي شخص يتكلم بمعلومة غير صحيحة وليست من مصادرها الصحيحة سيُعرض نفسه للمساءلة”.

وتابع “أي طبيب ليس مطلوب منه الكلام، إذا كنت تريد تقديم معونة فتقدم للجنة والمستشفيات المختصة، لكن أن تخرج في الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي وتنتقد فستورط نفسك أمام القانون الليبي مهما تكن، حتى وإن كان في سويسرا، فلا تستمعوا لأي نقد، وأي شخص تسمعوه ينقد اعتبروه خائن”.

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تعليقات

  • شوف. بلادك. ياحشرة. قبل. ماتتكلم. واتكلم. مع. المصايب. اللي. في. المنطقة. الغربية. والكوارث. الذي. يحصل. بها. لكن. لاماتقدريش. لأنهم. خدام. دولتك. ياتافه. وعالج. نفسك. قبل. يمتاع. الكورونا. واحد. كلب. زيك. بلادك. ودول. أوربا. أصبحت. أضحوكة. العالم. وكانكم. دول. أقل. من. العالم. الثالث.

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  • سفيه ميبون وغبى اى راى لمن يخرج على وسائل الاعلام ويفشى اسرار عمله ليزرع الخوف فى نفوس الناس ولديه طرق مناسبة ليطلب سد النقص فهل يجوز لجندى فى الميدان فى حالة حرب ان يقول ان وحدته بها نقص فى الذخيرة ويتعرض للخطر وهل يستطيع احد فى اوربا ان يقول انه ينكر المحرقة اليهودية دون ان يسجن مع انه حر فى رأيه اتفوووووه عليك حقير

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    • قرأت التعليق الأول (عصام)
      وكذلك التعليق الثاني اتمنى أن لا تكونا ليبيين وإن كنتما ليبيان فكونا من عائلة عبدالرزاق الناظوري وحاشيته لاننا نحن عرب برقه الاصليين نتبرا من تصريحات هذا الجاهل وننصحه وننصح قبيلته العبيدات بان يتخذوا جميع التدابير لحماية أنفسهم وذويهم من هذا الوباء

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