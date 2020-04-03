إغلاق منفذ التوم الحدودي مع النيجر

قامت الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية مرزق بإغلاق منفذ التوم الحدودي الرابط مع دولة النيجر والقبض على مجموعة من المهاجرين غير القانونيين.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرارات القيادة العامة بإغلاق كافة الحدود البرية لمجابهة خطر فيروس كورونا

وفي ذات السياق قام آمر المنطقة العسكرية مرزق العميد محمد الشريف بتفقد المنفذ والإشراف على عملية إقفاله وتفقد احتياجاتهم وعلى الرغم من قلة الإمكانيات بالمنفذ الحدودي الذي يعاني الإهمال إلا أن رجال الوطن يعملون من أجل حمايته وتأمينه لمنع اختراق السيادة الليبية وللحفاظ على مقدرات البلاد.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني كانت قد أعلنت قبل أسبوعين عن إغلاق كافة الحدود الخاضعة لسيطرتها ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا المستجد والحد من انتشاره.

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