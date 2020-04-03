الولايات المتحدة تدعو الليبيين لتوحيد الجهود لصد كورونا

سفارة الولايات المتحدة في ليبيا تدعو لنبذ الفرقة وتوحيد الجهود لمجابهة كورونا وتحث المؤسسات الاقتصادية والتكنوقراط إلى ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من انتشار الوباء

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