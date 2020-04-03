الولايات المتحدة تدعو الليبيين لتوحيد الجهود لصد كورونا

سفارة الولايات المتحدة في ليبيا تدعو لنبذ الفرقة وتوحيد الجهود لمجابهة كورونا وتحث المؤسسات الاقتصادية والتكنوقراط إلى ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من انتشار الوباء
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
سفارة الولايات المتحدة في ليبيا تدعو لنبذ الفرقة وتوحيد الجهود لمجابهة كورونا وتحث المؤسسات الاقتصادية والتكنوقراط إلى ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من انتشار الوباء
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
سفيه الولايات المتحدة خليك فى حالك اذا كان الشبح كورونا عطل حاملة الطائرات روزفلت وحياتكم زفت بسب كورونا ابن المجنونة فداعش والقاعدة كانت من صناعتكم لتشوبه صورة الاسلام الى ان جاء لكم عدو حقيقى يعلمكم قدرة الله عز وجل المنتقم الجبار حيث زعمتم انكم قوة عظمى فوضع سره فى اضعف خلقه ليثبت انكم لاشئ امام قدرة الله عز وجل والقادم أسوأ لكم وزولكم قريب جدا لتظهر قوى اخرى اقوى منكم
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