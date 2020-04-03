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الولايات المتحدة تدعو الليبيين لتوحيد الجهود لصد كورونا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سفارة الولايات المتحدة في ليبيا تدعو لنبذ الفرقة وتوحيد الجهود لمجابهة كورونا وتحث المؤسسات الاقتصادية والتكنوقراط إلى ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحد من انتشار الوباء

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سفيه الولايات المتحدة خليك فى حالك اذا كان الشبح كورونا عطل حاملة الطائرات روزفلت وحياتكم زفت بسب كورونا ابن المجنونة فداعش والقاعدة كانت من صناعتكم لتشوبه صورة الاسلام الى ان جاء لكم عدو حقيقى يعلمكم قدرة الله عز وجل المنتقم الجبار حيث زعمتم انكم قوة عظمى فوضع سره فى اضعف خلقه ليثبت انكم لاشئ امام قدرة الله عز وجل والقادم أسوأ لكم وزولكم قريب جدا لتظهر قوى اخرى اقوى منكم

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