بلدية طرابلس المركز توضح بشأن ما قدمته صحة الوفاق للبلدية وحقيقة تسلم عميدها سيارة خاصة

اصدر بلدية طرابلس المركز توضيحاً هاماً وجهته لكافة المواطنين رداً على تعليقات المواطنين بخصوص السيارات التي إستلمتها البلدية من وزارة الصحة.

وقالت البلدية في توضيحها “نعلمكم بأن بلدية طرابلس المركز قد إستلمت التالي من وزارة الصحة بحكومة الوفاق:

عدد 2 سيارات أطباء نوع هيونداي أكسنت

عدد 2 سيارات إسعاف نوع هيونداي إتش ون

عدد 2 سيارات تخزين نوع هيونداي إتش ون

عدد 2 هاتف نقال نوع نوكيا 130

عدد 4 خط هاتف ورصيد

عدد 2 جهاز سامسونج تاب

عدد 2 جهاز قياس ضغط

عدد 2 سماعات طبية

عدد 2 مقياس حرارة عن بعد

عدد 4 نظارات طبية

و عدد 12 بدلة، وعدد 10 علب مناديل معطرة، وعدد 3 علب قفازات، وعدد 19 علبة كمامات.

واشار التوضيح إلى أنه قد تم إستلام المذكور أعلاه كإحتياجات للبدء في تفعيل خدمة “طبيب لبيتك” ولم يتم إستلامهم كعهدة شخصية أو كمزايا، وسيتم إعادة كل ماتم إستلامه إلى وزارة الصحة فور إنتهاء هذه الأزمة، بحسب التوضيح.

واضاف التوضيح أن عميد بلدية طرابلس المركز لم يستلم سيارة نوع هيونداي سانتافي أو غيرها من وزارة الصحة كما هو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أنه لم يكن من ضمن العمداء الحاضرين للإجتماع في وزراة الصحة.

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