عقوب يثمن جهود العناصر الطبية في مواجهة وباء فيروس كورونا

ليبيا – قدم وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب شكره لكافة العناصر الطبية وطبية المساعدة على امتداد ربوع البلاد وخاصة المتواجدين بمراكز العزل السريري الطبي وغرف الحجر الصحي ومكاتب المراقبة الصحية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية ورجال الاسعاف والطوارئ بالبلاد على جهودهم التي يبذلونها لاحتواء محنه منع انتشار وباء كورونا وذلك بعد أيام من اتخاذ حزمه من القرارات من قبل اللجنة العليا لمنع انتشار العدوى ومعالجة آثار الأزمة.

عقوب وفي كلمة نشرها المكتب الإعلامي للصحة الليبية قال:” من هذا المنطلق، أخاطبكم وأخاطب من خلالكم الأسرة الطبية بكل مكوناتها، لا أستثني أحدا، لأقول لكم بأنني أتابع بفخر واعتزاز جهودكم الخيرة في مواجهة محنة الوباء، وأصارحكم القول أنني كثيرا ما تمنيت لو كان باستطاعتي ان اكون معكم شخصيا في الميدان إلى جانب الأخصائي، والطبيب، والمقيم والمناوب والممرض والممرضة، في أقسام الاسعاف والطوارئ ، ومعامل التحاليل بالمستشفيات والعيادات، ومع سائق سيارة الإسعاف وإدارييها في كل مكان لا ينقطع فيه بذلهم وعطاؤهم ليل نهارا”

وأضاف:”إنكم في الميدان بل إنكم في ميدان الشرف مجاهدون من أجل إنقاذ حياة المواطنين قال الله فيها من أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا ومن أجل التخفيف من روع المواطنين ومعالجة المصابين بالوباء لاقدر الله وإني متأكد لعلمي بإنسانيتكم العالية أن أصعب لحظة في حياتكم هي تلك التي تقفون عندها عاجزين عن صد قضاء الله في عبده”.

وتابع:”إنكم أخواتي وإخواني بناتي وأبنائي مصدر فخر لنا جميعا لأنكم تقفون أحيانا بوسائل غير كافية ولكن في الصف الأمامي تخوضون حربا ضروسا بإرادة حديدية لا حدود لها في مواجهة وباء فتاك خبيث لا يرى بأم العين إلا في نتائجه وهو سائر لا محالة إلى الزوال بحول الله ولكن متى الله أعلم وبأي ثمن الله أعلم”.

وأكمل:”من أجل هذه الآجال التي لا نتحكم فيها ولدفع هذا الثمن الذي لا نستطيع التنبؤ بحجمه أدعوكم إلى مضاعفة الجهد والإبقاء على جاهزية قطاع الصحة عالية وثقوا أن الشعب يثق في قدراتكم ويسندكم وأنني بجانبكم في كل لحظة لا أميز بينكم إلا بقدر تفانيكم في خدمة الوطن ودرجة صبركم على وتضحيتكم من أجل التعجيل بالقضاء على كابوس الوباء”.

وزير الصحة إختتم كلمته بالقول :”فتحية إكبار وإجلال لكم جميعا أيها الأشاوس يا من تعرضون حياتكم وحياة عائلاتكم في كل لحظة على مدار الساعة للخطر من أجل إسعاد الآخرين سيذكر لكم شعبكم العظيم بطولاتكم كما حفظ إلى الأبد ملاحم شهداء عملية الكرامة بقيادة المشير اركان حرب خليفة بالقاسم حفتر منذ بدايتها وحتي يوما هذا والذين اصبحوا تاجا على رؤوس إخوانهم وأبنائهم وأحفادهم المخلصينعاشت ليبيا حرة أبية بأمثالكم وعشتم خير خلف لأحسن سلف والله معكم وبارك لكم في شعبان وبلغكم وإيانا شهر رمضان منتصرين على الوباء آمنين حامدين مطمئنين”.