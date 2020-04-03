وزارة الصحة لولا الإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة فيروس كورونا لكنا أمام كارثة كبيرة

ليبيا – أعرب وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب عن ارتياحه إزاء القرارات التي وصفها “بالحكيمة والشجاعة” المتخذة لمجابهة انتشار جائحة فيروس كورونا في الدولة.

عقوب وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي للصحة الليبية قال:”القرارت المتخذة كانت نتائجها عدم تسجيل اي حالة بالمناطق والبلديات التي تحت سيطرة وإشراف الحكومة الليبية”،مشيرا الى أن عدد الحالات المسجلة خارج سيطرت الحكومة الليبية مقارنة مع دول العالم حيث بلغ عدد الإصابات حتى أمس الخميس 10 حالات تجري لها اجراءات العزل والحجر الصحي و تتماثل للشفاء .

ونوّه إلى أنه لو لم يتم إقرار إغلاق الحدود والمساجد و حظر التجوال وعزل المدن ومنع والتجمعات الرياضية والثقافية والاجتماعية وجاء ذلك بعد حزمة قرارات تضمنت تعطيل المدارس ووقف العمل في العديد من المؤسسات وتعليق الرحلات الجوية وإغلاق العديد من المحلات التجارية منذ البداية لكنا أمام كارثة كبيرة،بحسب قوله.

وزير الصحة لفت إلى إمكانية قهر المرض إذا اتُخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.

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