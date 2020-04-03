دغيم: دعوة السراج لالتئام المصرف المركزي غير جدية وتصفية حسابات مع الكبير

ليبيا – أبدى عضو مجلس النواب زياد دغيم استغرابه من دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى التئام مجلس إدارة المصرف المركزي،واصفا إياها بغير الجدية وأنها في إطار تصفية الحساب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير .

دغيم وفي تصريحه لقناة “ليبيا 218” اليوم الجمعة تساءل عن الحكومة التي سيتعامل معها المصرف الموحد وعن شخص المحافظ ووكيل الوزارة العضو بالصفة بمجلس الإدارة.

كما ذكر أنه يجب الآن رفض هذه الدعوة لأنها دون قيمة ما لم يسبقها التئام للمجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان ومراجعة كل القرارات الصادرة عن السراج بشكل أحادي مخالف لنصوص الاتفاق السياسي.

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