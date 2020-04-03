اللجنة الطبية بطبرق تجهز مقر للحجر الصحي بسعة 85 سرير و 18 غرفة عناية فائقة

ليبيا – أعلن مدير إدارة الشؤون الطبية في المركز الطبي عضو اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق عدنان بوديه الانتهاء من تجهيز مقر الحجر الصحي بسعة 85 سريرا و18 غرفة عناية فائقة مجهزة بعدد من أجهزة التنفس الاصطناعي.

بوديه وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال إن اللجنة الفرعية التابعة للجنة العليا لمجابهة وباء كورونا التي يترأسها رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري قد أنهت تجهيز مقر الحجر الصحي في مدينة طبرق وافتتح أمس الخميس بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية وآمر قاعدة طبرق البحرية ومدير أمن طبرق و عمداء البلديات الثلاثة وأغلب الكوادر الطبية و والطبية المساعدة بمركز طبرق الطبي

وأكد على أن مقر الحجر الصحي الذي افتتح يتكون من عدد 85 سريرا و 18 غرفة عناية فائقة متكاملة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ورداً على سؤال وكالة “سبوتنيك” حول وجود حالات اشتباه أو إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة طبرق، قال وبوديه:” إن جميع حالات الاشتباه قمنا بإجراء التحاليل لها وجميعها كانت سالبة”.

وأضاف عضو اللجنة الاستشارية الطبية أن العمل في مقر الحجر الصحي المخصص لمواجهة وباء كورونا منقسم على مراحل الأولى الكشف على حالات الصدر في عيادة الصدرية طبرق وعزل الحالة المشتبه بها في قسم العزل بمركز طبرق الطبي وتأخذ منها العينة في حال أثبتت الحالة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) تتحول إلى مبنى الحجر الصحي لعزل الحالات المثبتة”.

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