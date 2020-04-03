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مسؤول عسكري: قصفنا أكبر مخزن للأسلحة والذخائر للميليشيات بوسط العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال ضابط بقوة الإستطلاع التابعة للجيش النقيب سليمان الجارح اليوم الجمعة إن القوات المسلحة قصفت بالمدفعية أكبر مخزن للأسلحة والذخائر للميليشيات بوسط العاصمة طرابلس.

الجارح وفي تصريح عسكري لموقع “إرم نيوز” أشار إلى أن معارك ليلة البارحة وصباح اليوم تركزت في غابة النصر ومعسكر 77 بمنطقة باب العزيزية وسط العاصمة طرابلس

وأضاف:”معسكر 77 يحتوي على عدة مدافع هاوزر كانت مجموعة غنيوة الككلي تقصف بها عدة أحياء وتمركزات الجيش الليبي منذ بدء خرق الهدنة”، مبينا أن ألسنة النيران وأصوات الانفجارات شوهدت في أنحاء العاصمة طرابلس”.

ووفقا للجارح فإن معلومات استخباراتية أكدت أن الحصيلة الأولية لقتلى وجرحى الميليشيات الذين تم استهدافهم بمعسكر 77 بلغت 4 قتلى و9 جرحى.

النقيب الجارح أوضح بأن قوة خاصة من الجيش نفذت عملية التفاف على مجموعة هاربة من ميليشيا تتبع مدينة صرمان فرت من محور العزيزية ما أسفر عن أسر 8 عناصر من هذه الميليشيات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تحية للابطال واتمنى ان يصلوا قريبا لهذه المنطقة بابوسليم وباب العزيزية حيث انها تؤدى مباشرة الى شارع الزاوية حيث البريد المركزى مركز الاتصالات الرئيسى وبالقرب منه حى المنصورة الساحلى كما يمكن الوصول للساحل من طريق سوق الثلاثاء

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  • ههههه تنوه لجنة الاحتفالات بأنه مازالت سويعات قلائل تفصلنا علي يوم 4/4/2020 اليوم الذي ستبدأ فيه أحتفالات فتحي باشا آغا وزير داخليه مليشيات الصخيرات بيوم النصر المؤزر في واحة الجغبوب لقد كان  الوزير فتحي في الموعد وهاهو ينفذ ما وعدكم به بأنطلاق الاحتفالات في الجغبوب ابتهاجا بنصر مليشياته علي الجيش الوطني هذا وتنوه اللجنه المشرفه علي إقامة هذه التظاهره الاحتفاليه بأنه تم ألغاء مشاركة السرك الروسي عقابا للروسيا بسبب مشاركة الطيار  الروسي المرتزق عامروف جِقْموف الذي نزل بالمظله أثناء مشاركته في تحرير طرابلس وكذلك تم ألغاء مشاركة الفنانين الاماراتيين بعدما تبين أن كوماندس من المرتزقه الإماراتيين هو  حرير سرت من قبضة مليشياتنا هذا ولازالت الوفود تصل تباعا فبعد قليل سيصل الرئيس فائز السراج لأفتتاح الحفل أما الوزير فتحي فهو منذ أيام متواجد في الجغبوب للاشراف علي تجهيز للعرض العسكري الذي سيقام بالمناسبه المجيده وهذا فتحي الذي وعدكم وهاهو قد أوفي بوعده فغدا ستبدأ الاحتفالات كلام مش ريح ساخنه طلعت منه بدون أستئذان  ههههههه

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