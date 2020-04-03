المنصوري لبوابة إفريقيا: تصدينا لهجوم مباغت على عين زارة

كشف آمر محور عين زارة التابع للجيش الليبي فوزي المنصوري، عن تطورات الأوضاع العسكرية في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المنصوري، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “مجموعة تابعة لقوات الوفاق من المرتزقة السوريين التابعين لأردوغان، قاموا صباح اليوم الجمعة، بمحاولة فاشلة لشن هجوم مباغت على تمركزات الجيش الليبي في محور عين زارة، فيما قامت وحدات الجيش الليبي بإحباط تلك المحاولة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد”، على حد قوله.

وأضاف المنصوري، “الهجوم الذي شنته تلك القوات كان بهدف استرجاع ما فقدته تلك القوات المهاجمة خلال اليومين الماضيين، ولكن كبدناهم خسائر في الأرواح والعتاد وتقدمنا في مواقع أخرى جديدة كانت لهم، وعين زارة تحت سيطرة الجيش الليبي ونحن في العمق”، بحسب تعبيره.