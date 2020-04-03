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المنصوري لبوابة إفريقيا: تصدينا لهجوم مباغت على عين زارة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف آمر محور عين زارة التابع للجيش الليبي فوزي المنصوري، عن تطورات الأوضاع العسكرية في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المنصوري، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “مجموعة تابعة لقوات الوفاق من المرتزقة السوريين التابعين لأردوغان، قاموا صباح اليوم الجمعة، بمحاولة فاشلة لشن هجوم مباغت على تمركزات الجيش الليبي في محور عين زارة، فيما قامت وحدات الجيش الليبي بإحباط تلك المحاولة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد”، على حد قوله.

وأضاف المنصوري، “الهجوم الذي شنته تلك القوات كان بهدف استرجاع ما فقدته تلك القوات المهاجمة خلال اليومين الماضيين، ولكن كبدناهم خسائر في الأرواح والعتاد وتقدمنا في مواقع أخرى جديدة كانت لهم، وعين زارة تحت سيطرة الجيش الليبي ونحن في العمق”، بحسب تعبيره. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • على حد قوله وحسب تعبيره كلمات سخيفة لموقع سخيف طالما ان التصريح لشخصية عسكرية كبيرة تعرف دقة كل كلمة وليست من مصادر مجهولة او لها سوابق فى الكذب لا تحصى فاليوم الجيش الوطنى يسيطر على عين زارة حصوة فى عين اللى مايصلى على النبى وفى داخل ابوسليم وين باشاغا الكذاب الذى قال ان المليشيات ستصل الى الجفرة فى 4 /4 وطلعت كذبة ابريل

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