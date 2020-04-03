قوة عمليات اجدابيا توضح الوضع في محور عين زارة

أكد مصدر عسكري في قوة عمليات اجدابيا أن قوات الجيش الوطني الليبي متمثلة في قوة عمليات اجدابيا تصدت لهجوم لقوات الوفاق المتمثلة بالمرتزقة السوريين في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس

وبحسب ايجاز صحفي صادر عن القوة، فإن قوات الوفاق المدعومة من تركيا بالمرتزقة السوريين قامت صباح اليوم بمهاجمة تمركزات الجيش الوطني المتقدمة بغية استرجاع ما فقدته في اليومين الماضيين ولكن القوات المسلحة تصدت للهجوم وألحقت بقوات الوفاق خسائر في الارواح مع اصابة قيادي يدعي “محمد نصر “سوري الجنسية وذلك من خلال رصد اصواتهم وهم يطلبون النجدة عبر احد الاسلكيات .

وقالت القوة في إيجازها ان القوة المهاجمة اليوم كانت لقوات سوريّة بالكامل والذي انتهى بخسائر فادحة في صفوفهم والسيطرة على مواقع اخرى جديده كانت تحت سيطرتهم، وفقا للإيجاز.

وقالت القوة أن مدفعية القوات المسلحة متمثلة بالكتيبة 128 مشاة والكتيبة 155 مشاة وبالتعاون مع ” سرية الهون ” التابعة لقوة عمليات اجدابيا تعاملت بدقة مع عدد نقاط الوفاق، وهو ما سهل علي القوات المسلحة السيطرة على المواقع الجديدة، بحسب الايجاز.

واشار الايجاز إلى أن آمر القاطع الثالت اللواء ” فوزي المنصوري” اعلن مناديا لغرفة العمليات مساءا ليوم بأن قوات الجيش الوطني الليبي قامت باستكمال المواقع الجديد في عين زاره وإنها أصبحت تحت السيطرة بالكامل.

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