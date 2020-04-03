السفارة الأمريكية تدعو الأطراف الليبية إلى التخلي عن خلافاتهم لمواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، الأطراف الليبية إلى التخلي بشكل عاجل عن القضايا التي تفرّق بينهم وتركيز طاقاتهم كاملة على تعزيز صحّة جميع الليبيين ومجابهة فيروس كورونا المستجد الفتاك.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة، استعدادها لدعم جميع الأطراف الليبية في هذا الجهد، مشيرة إلى أن دعواتها تأتي في الوقت الذي يتنادى فيه المهنيين الصحيين في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم استجابة لجائحة فيروس كورونا.

وقالت السفارة: “من الأهمية بمكان أن تتوحدّ المؤسسات الاقتصادية والتكنوقراط المعنيين بسرعة، بروح من التماسك الوطني، وأن تتخذ جميع التدابير المالية المناسبة من أجل استجابة وطنية لهذه الأزمة الصحية التي تلوح في الأفق”.

وأضافت السفارة الأمريكية في ليبيا، أنّ حالة الطوارئ الصحية هذه تتجاوز السياسة والشخصيات، مشددة على ضرورة السماح لجميع المسؤولين عن مجابهة الوباء القيام بعملهم، سواء من حيث رعاية المرضى أو ضمان توافر الموارد المالية أو تنفيذ سياسات إبطاء انتشار المرض.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد أعلن عن تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، من بينها حالة وفاة واحدة.

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