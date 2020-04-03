مدير أمن بنغازي يتابع سير عمليات تنفيذ حظر التجول في المدينة

قام رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، طيلة الـ24 ساعة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى من نهار اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة النقاط الأمنية والعسكرية المكلفة في المدينة بشأن حظر التجول.

وحسب مكتب إعلام المديرية فإن العميد عبد العزيز كشف عن وضع خطة أمنية لتأمين مدينة بنغازي تعتمد على 3محاور رئيسية؛ هي الأنتشار الأمني والمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام أمنيا ومروريا خلال ساعات حظر التجول وغير ساعات الحظر، إلى جانب الدفع بقوات للتحري وقوات بحثية بهدف جمع المعلومات الأمنية عن طريق قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن، إضافة إلى ضبط المخالفين في الأسواق وفق الضوابط المعمول بها وما يصدر من تعليمات عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

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