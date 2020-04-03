اللجنة العليا تبحث التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة الوباء بالجنوب

بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أمس التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الوباء في بلديات الجنوب، وذلك خلال اجتماع حضره عضو مجلس النواب الهادي الصغير.

الاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لإنشاء مستشفيات ميدانية في الجنوب خلال 10 أيام لاستخدامها في الحجر الصحي، حيث أكدت اللجنة تخصيص جهازين من نوع “بي سي آر” المستخدم في التحاليل الطبية للكشف عن الفيروس، وتدريب العناصر الطبية على استخدامه، كما أكد عضو اللجنة وزير الصحة سعد عقوب أن رئيس مجلس الوزراء وجه تعليماته بتوفير كافة احتياجات بلديات الجنوب من حيث النواحي الصحية.

واختتم الاجتماع ببحث آلية لمعالجة أزمة شح الوقود والغاز في مناطق الجنوب.

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