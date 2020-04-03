مدير الأمن يجري جولة تفقدية ليلية في أجدابيا 

قام مدير أمن أجدابيا العقيد ونيس الشكري وعدد من ضباط المديرية بجولة تفقدية ليلية على الدوريات والتمركزات في عدد من شوارع المدينة، للاطمئنان على ضمان سير الخطة الأمنية التي وضعت تطبيقا لقرارات وزارة الداخلية، فيما يتعلق بحظر التجوال من الساعة الثالثة وحتى السادسة صباحا وضبط المخالفين.

كما شملت جولة مدير الأمن بوابة المدخل الغربي للمدينة، للتأكد من أن تطبيق قرار إغلاق المدن وعدم الانتقال يسير بالشكل الصحيح، بعد تردد إشاعات بوجود خرق أمني في هذه البوابات يسمح للسيارات القادمة إلى المدينة بالدخول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا