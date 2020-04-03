سودا يطلع نورلاند على الدعم المقدم للسلطات الليبية لمجابهة كورونا

شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا، على ضرورة الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في البلاد، والسماح للسلطات المحلية بالمجال اللازم لمجابهة تهديد فيروس كورونا الذي يلوح في الأفق.

كما بحث نورلاند وسودا خلال إحاطة إعلامية أجريت عن بعد، الحاجة إلى منع أي تمييز في الحصول على الرعاية الصحية في جميع أنحاء ليبيا، من أجل حماية السكان بشكل عام بما في ذلك المهاجرون الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، هذا كما أطلع سودا نورلاند على التنسيق المستمر للمنظمة مع الشركاء الصحيين الليبيين والسلطات المحلية، لتعزيز جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

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