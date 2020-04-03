استمرار تقديم برامج التطعيمات الروتينية في كافة البلديات

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الليبية بالاستمرار في تقديم برامج التطعيمات الروتينية وتنظيمها في كافة البلديات، جاء ذلك في كتاب وجهته إلى مديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية بالخصوص.

الوزارة أكدت على أهمية تجنب الازدحام والاكتظاظ داخل المؤسسات الصحية، وعدم تواجد أكثر من 4 أشخاص في الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى الحرص على التهوية الجيدة وترك مسافات مناسبة واتباع كافة الاحتياطات لمكافحة العدوى عند تقديم الخدمة الطبية، موضحة أن هذه التعليمات جاءت وفقا لتوصيات اللجنة الاستشارية للتطعيمات ومنظمة الصحة العالمية.

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