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نقابة صيادلة بنغازي تصنع قناعا طبيا لمواجهة كرورنا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي ـ |

03 April, 2020

في بادرة لافتة أعلن رئيس لجنة الأزمة بنقابة صيادلة بنغازي الكبرى أن النقابة أنشأت معملا لتصنيع قناع طبي  

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية  للنقابة على موقع الفيس بوك  أن تصنيع هذه الاقنعة  هو دعم من النقابة  للعانصر الطبية والطبية المساعدة في مواجهة وباء كورونا 

وجاء في المنشور أن النقابة انشأت معملا   لتصنيع القناع الواقي FACE SHEILD وان المنتج سيكون متاح لدى جهاز الامداد الطبي بالحكومة الليبية بداية من الاسبوع المقبل .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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