نقابة صيادلة بنغازي تصنع قناعا طبيا لمواجهة كرورنا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي ـ |

03 April, 2020

في بادرة لافتة أعلن رئيس لجنة الأزمة بنقابة صيادلة بنغازي الكبرى أن النقابة أنشأت معملا لتصنيع قناع طبي

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للنقابة على موقع الفيس بوك أن تصنيع هذه الاقنعة هو دعم من النقابة للعانصر الطبية والطبية المساعدة في مواجهة وباء كورونا

وجاء في المنشور أن النقابة انشأت معملا لتصنيع القناع الواقي FACE SHEILD وان المنتج سيكون متاح لدى جهاز الامداد الطبي بالحكومة الليبية بداية من الاسبوع المقبل .