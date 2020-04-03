وزير الحكم المحلي يعلن البدء في أعمال التطهير الوقائية بكافة بلديات بنغازي

عقدت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اجتماعها الأول أمس، والذي أعلن من خلاله رئيس اللجنة وزير الحكم المحلي عادل الزائدي عن البدء الفوري في أعمال التطهير بكافة البلديات الواقعة تحت سلطة الحكومة الليبية، على أن تستهدف كافة الأحياء والطرق والشوارع، وجميع المقرات العامة والخاصة.

هذا وتتولى هيئة السلامة الوطنية التنفيذ بالتنسيق مع شركات خدمات النظافة العامة والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، تحت الإشراف الفني للهيئة العامة للبيئة، وبالتنسيق مع عمداء البلديات، بحيث يكون العمل متوازيا في الوقت ذاته بجميع البلديات، وأن تكون أعمال التطهير والرش خلال ساعات الحظر.

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