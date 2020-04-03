نقابة الصيادلة ببنغازي الكبرى تنشئ معملًا مصغرًا لإنتاج أقنعة واقية ضد كورونا

بنغازي-العنوان

قال رئيس لجنة الأزمة بنقابة صيادلة بنغازي الكبرى، حماد زقم العريبي، إن نقابة صيادلة بنغازي الكبرى أنشأت معملًا مصغرًا لإنتاج الأقنعة الواقية لحماية العناصر الطبية من فيروس كورونا المستجد.

وأفاد العريبي، أن فكرة إنشاء المعمل جاءت من أجل توفير الحماية للعناصر الطبية والطبية المساعدة ضد فايروس كورونا.

وقال العريبي، “عُرض علينا الفترة الماضية نوع من “الفيس شيلد” مصنوع في الصين يصل ثمنه إلى نحو عشرة دنانير، ومصنع من مواد متوفرة لدينا في السوق المحلي”.

وأضاف، “أن مواد القناع متوفرة لدى القرطاسيات، وتتكون من الأسفنج وبعض مستلزمات الخياطة”.

وأكد العريبي، أن النقابة عرضت المنتج على جهاز الإمداد الطبي، وقد حصلت على الموافقة للبدء في تصنيعه.

وقال العريبي، “حتى الآن استطعنا تجهيز 10 آلاف قناع”، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة استعانت بطاقم من المتطوعين من طلبة بالجامعة من كليات الطب البشري والتقنية الطبية والاقتصاد والهندسة، لتصنيع المنتج.