محاضرة توعوية في سبها حول الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أقيمت بمدينة سبها محاضرة توعوية تدريبية حول الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وذلك أمس الخميس.

قال الدكتور عبدالرحمن بشير، أحد المشرفين على المحاضرة إلى «بوابة الوسط»، إن المحاضرة استهدفت المتطوعين لتدريبهم وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد فى عمليات الطوارئ، من خلال تدريبهم على كيفية استخدام الأدوات والمعدات التي تقي المواطن من المرض، مثل التنظيف واستخدام المطهرات إلى جانب الكمامات والملابس الخاصة بالتعقبم وكل ما يصب فى السلامة الشخصية والمجتمعية..

إجراءات وقائية بمصرف الجمهورية في سبها من «كورونا» لسلامة المتعاملين

وأضاف الناشط المدني أنور الحملي، إلى «بوابة الوسط»، أن المحاضرات والتدريبات لها قبول حسن وتأثير داخل المجتمع، مضيفا أن العديد من المواطنين التزموا ببعض الإجراءات الاحترازية مثل كيفية المعاملة فى الأسواق والمحال التجارية، إلى جانب ارتداء الأدوات التي تحافظ على عدم نقل العدوة مثل الكمامات والقفازات..

يشار أن هذه الندوات التوعوية يشرف عليها تنسيقية القرضة للمجتمع المدني بسبها..

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