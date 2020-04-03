عمليات أجدابيا تصد هجوما للمرتزقة في عين زارة وتكبدهم خسائر في الأرواح

صدت قوة عمليات أجدابيا التابعة للقوات المسلحة هجوما للمرتزقة السوريين في محور عين زارة.

وقالت قوة عمليات أجدابيا إن المليشيات المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين حاولوا صباح اليوم مهاجمة تمركزاتها المتقدمة بغية استرجاع ما فقدوه في اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن وحداتها صدت الهجوم وكبدت العدو خسائر في الأرواح، ومؤكدة أن القوة المهاجمة كانت مكونة من المرتزقة السوريين.

وأوضحت القوة أن مدفعية القوات المسلحة المتمثلة في الكتيبة 128 والكتيبة 155 وبالتعاون مع سرية الهاون التابعة لقوة أجدابيا، تعاملت بدقة مع عدد من نقاط المليشيات، مما سهل السيطرة على مواقع جديدة.

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