أعضاء مجلس إدارة المركزي يدعون لاجتماع طاريء وإيقاف الكبير

دعا أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي علي سالم، وامراجع غيث، ومحمد المختار، وعبد الرحمن يوسف، الجمعة، إلى عقد اجتماع طاريء لمجلس إدارة المصرف، الخميس 9 أبريل الجاري

وقال أعضاء المصرف، في بيان، إنه في ضوء ما بينه المجلس الرئاسي من قصور في الإدارة وتفرد في اتخاذ القرار فإنه يجب إيقاف الصديق الكبير عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط إسمه من قائمة المحافظين بصندوق النقد الدولي، والهيئات الدولية ذات العلاقة، تشكيل ولجنة تحت إشراف مجلس الإدارة لممارسة اختصاصات المحافظ.

وبحسب البيان، سيناقش الاجتماع 8 بنود لاتخاذ القرارات المناسبة، منها اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية وفتح الاعتمادات لتوفير السلع الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة وإعادة فتح منظومات المقاصة، واستمرار العمل بسعر الصرف الحالي.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع سينعقد على أساس ضمان كل من المجلس الرئاسي والبعثة الأممية والسفارة الأمريكية، كونهم دعوا عدة مرات إلى إصلاح أوضاع المصرف، بحسب البيان.