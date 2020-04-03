الجيش الوطني يعلن التقدم في العزيزية والطويشة والسيطرة على منطقة اولاد تليس وأسر 14 – فيديو

أعلن الجيش الوطني الليبي تقدم قواته في محور العزيزية والسيطرة على منطقة أولاد تليس جنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مصور لعمليات الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، فقد عرضت مشاهد مصورة خلال تنفيذ أفراد الكتيبة 166 مشاة لعملية نوعية في منطقة اولاد تليس.

وبحسب البيان فقد تمكنت قوات الكتيبة بعد إتمام مهمتهم من أسر 14 فرد تابعين لقوات الوفاق، مشيراً إلى أن منهم 11 مرتزق تشادي وبقية الأسرى ليبيين تابعين لسرية الـ70 صرمان التي يقودها القيادي محمد امبيص الصرماني.

وأكدت الكتيبة 166 مشاة بالجيش الوطني، أن قواتها أحرزت تقدماتٍ كبيرة في محور الطويشة ونجحت في تدمير الخطوط الدفاعية لقوات الوفاق في نقاط متقدمة وقامت بأسر 14 شخص، كما قامت بغنم عددٍ 3 الآليات ومخازن ذخائر .

#طرابلس / العزيزية..عدسة الأعلام الحربي ترافق أفراد الكتيبة 166 مشاة أثناء تنفيذهم لعملية نوعية في منطقة اولاد تليس ؛ حيث تمكن ابطال الكتيبة بعد إتمام مهمتهم من السيطرة على كامل المنطقة واسر 14 فرد تابعين للحشد المليشاوي المدعوم تركياً ، كان منهم 11 مرتزق تشادي والباقي جميعهم ليبيين تابعين لسرية 70 التي يقودها المجرم المليشاوي محمد امبيص الصرماني …#الإعلام_الحربي#كتيبة_166_مشاة Posted by ‎كتيبة 166 مشاه التابعة للقيادة العامة‎ on Friday, April 3, 2020

وبحسب مصادر مطلعة فإن محور العزيزية و الساعدية يشهد اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ يوم أمس ويُسمع بالمنطقة اصوات القذائف الصاروخية.

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