الخارجة الليبية: تركيا ما زالت تواصل خرق قرار حظر توريد الأسلحة

أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية استمرار عدد من الدول وخاصة تركيا في خرق قرارات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والقيام بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة من خلال استخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.

وقال مدير إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة مالك الشريف في تصريح اليوم لقناة ليبيا، إن الوزارة أكدت أيضا مواصلة مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في ليبيا، كما ستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.

هذا وأشار الشريف إلى مطالبة الخارجية الليبية بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر واستغلالهم، حيث أكدت الخارجية أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.

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