سانتو: المشاورات متواصلة بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية إيريني

سانتو: المشاورات متواصلة بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية إيرينيأكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر سانتو، أن المشاورات لا تزال جارية بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية إيريني لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ستانو أشار بحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إلى تشكيل مجموعة عمل تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات الدول وآليات التشغيل،.مشددا على أن البعثة ستضطلع أساسا بمهمة مراقبة تنفيذ القرار الأممي، بالإضافة إلى مهام أخرى ثانوية لا يشكل البحث والإنقاذ في المتوسط جزءا منها.