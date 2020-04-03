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قنونو: مقتل قائد ميداني من قوات القيادة العامة في غارة لـ«طيران الوفاق»

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، أن غارات سلاح الجو التابعة في منطقة عمليات (سرت – الجفرة)، اليوم الجمعة، أسفرت عن مقتل عدد من قوات القيادة العامة في غارات متعددة بينهم قائد ميداني عندما استهدفت غارة سيارة مصفحة بها ذخيرة، و3 أفراد داخل فوار أمراح، قتلوا جميعاً. 

ولفت قنونو، خلال بيان نشرته عملية «بركان الغضب» اليوم، إلى مقتل أحد أفراد قوات القيادة العامة وإصابة ثلاثة آخرين بعد استهداف تجمع في محيط منطقة الوشكة، فضلا عن استهداف سيارة مسلحة نوع دوشكة وتدميرها ومقتل من كان على متنها.

وأضاف أن غارات قوات الوفاق، استهدفت ثمانية من أفراد قوات القيادة العامة داخل مقر إقامتهم بمنطقة الوشكة، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، فضلا عن استهداف آليتين مسلحتين بهما ثمانية من «مرتزقة الجنجويد»، داخل محمية أمراح، قتلوا جميعاً ودمرت الآليتان.

وتابع أنه تم استهداف تجمع لقوات القيادة العامة «ممن انسحبوا إلى مشروع أمراح، ما أدى إلى قتل أفراد وتدمير آليات فضلاً عن تجمعهم»، مشيرا إلى استهداف تجمع أفراد وآليات مسلحة داخل مبنى بمحمية مراح وسيارة مسلحة وأفراد وذخيرة داخل المحمية، بالإضافة إلى سيارة وقود ما أدى إلى تدميرها وحرقها بالكامل.

وأوضح أن سلاح الجو استهدف أيضا سيارة مصفحة محملة بالذخيرة، لم يكن على متنها أفراد، ما أدى إلى تدميرها، فضلا عن استهداف سيارة 12.5 دوشكة، على متنها 4 أفراد تم استهدافها وتدميرها وقتل من كان على متنها.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل..

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • قنونو يتنفس الكذب وله سوابق الف كذبة وكذبة وبالتالى فالكل يسخر منه ومن صدقوه بتصورون ان المليشيات وصلت طبرق بينما الجيش الوطنى يتقدم فى عين زارة وابوسليم والعزيزية وغربا حتى رأس جدير رغم وعود باشااغا بالوصول للجفرة يوم 4 /4 وطلعت كذبة قنونو وفرصة لقنونو نحن فى شهر ابريل يكذب براحته نهايته تقترب

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  • قنونو الميبون ساذج فى اكاذيبه التى تضحك اى قارئ عنده ذرة عقل قال ايه قتل 8 من السودانيين تخيل ان طائرة مسيرة تحدد جنسيات من تقتلهم كلام فارغ اصلا مبنى على اوهام نفتها الامم المتحدة اصلا فالجيش الوطنى ليس بحاجة لمقاتلين اجانب فهو مدعوم من الشعب الليبى ولو اراد مقاتلين من خارج ليبيا لطلب التطوع من المصريين ووقتها سيجد ملايين ياحمار يريد التغطية على عزلتهم الشعبية واستعانتهم بمرتزقة سوريين يقتلون اليوم باعداد كبيرة وقريبا لن تجد المليشيات سوى الاستسلام او الانتحار ياحمار

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  • لان هذا الكلب الحقير غبى فى ابسط العلوم العسكرية فالعبرة بالتقدم على الارض فهل استطاعت مليشياته الارهابية التقدم شبر واحد على الارض بالطبع لا بل على العكس نجد الجيش هو من يتقدم والقصف الجو اصلا دليل على سيطرة الجيش الوطنى على هذه المناطق وبعدها عن النيران الارضية اما فى طرابلس فنجد الجيش الوطنى بقصف بالمدفعية مناطق فى قلب طرابلس فى غابة النصر ومعسكر باب العزيزية على بعد امتار قليلة من مركز الاتصالات الرئيسى بطرابلس وليبيا كلها فى شارع الزاوية ولو اراد قصف مقارات الحكومة وتدميرها فهى فى متناوله فعملية قتل فيادات الوفاق اسهل بكثير للجيش الوطنى واتمنى ان يرد بقتل هؤلاء المجرمين وفى مصراطة ايضا قصف اوكار قيادات المليشيات حتى لو كانوا وسط مناطق سكنية

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  • خزية على قنونوا إلى يوم الدين حتى وجهه ليس مثل البشر،. المدة الماضية كانت فرصة ثمينة لان كان الجيش مسيطر على كامل التراب الليبي ، لابد من غارات مكثفة على مصراتة،. لولا مصراتة لدخل الجيش العاصمة بدون حرب،، ومازال تطلبوا منهم سحبهم أولادهم من الجبهة وهم حرقوا كل شي فلا تاخذكم بهم رافة حتى تدخلوا المدينة وبعدها علموهم آداب الحرب كما وصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام

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  • من يصدقك ياديك الكناسه يا الاجرب فانت أكبر كذاب هات دليل يافاسد علي وجود أي فرد من الجنجاويد انت قلت هذا تظاهي به الفيديو الذي عرضه الجيش قبل قليل وهو يظهر آسري تشاديين وليبيين وقعوا في قبضة الجيش وما عرفناه عنك يا فأر المجاري ان كل بياناتك كاذبه لقد ضحكت عليك المليشيات عندما كلفوك بالعمل معهم كناطق بأسمهم فقد عرفوك الجميع علي انك الناطق الكاذب الذي لا احد يصدقه

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