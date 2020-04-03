وزارة الخارجية: تركيا تواصل خرق حظر توريد السلاح لليبيا

قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بيان لها إن تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة غربي البلاد مؤكدة أنها ستتابع الأمر مع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا.

وأضافت الإدارة العامة للإعلام الخارجي بالوزارة، في بيانها أن تركيا تقوم بتزويد المليشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة من خلال المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد، موضحة أنها ستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في الشأن الليبي.

وأكدت الخارجية أنها ستتابع مع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن انطلاق عملية “إيريني” لمراقبة وفرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا في البحر الأبيض المتوسط الأربعاء الماضي والتي ستستخدم فيها أصوله البحرية والجوية والأقمار الاصطناعية لمنع توريد السلاح إلى طرفي النزاع في البلاد، وستخول البعثة الأوروبية وفقا لذلك لإيقاف وتفتيش كافة السفن في نطاق المياه الإقليمية والدولية الليبية، كما ستعمل إيريني على تعطيل شبكات تهريب المهاجرين وتدريب خفر السواحل الليبي للرفع من كفاءته لبسط سيطرته وإنفاذ القانون في مياه ليبيا الإقليمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية