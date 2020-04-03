القوات المسلحة تسيطر على منطقة أولاد تليس وتأسر 14 مسلحًا جُلهم مرتزقة من تشاد

طرابلس-العنوان

ألقى جنود الكتيبة 166 مشاة التابعة للقوات المسلحة القبض على 14 مسلحًا تابعًا لمليشيات الوفاق، بينهم 11 يحملون الجنسية التشادية، وذلك في عملية نوعية في منطقة أولاد تليس شرقي العزيزية.

وأتت عملية القبض بعد سيطرة الكتيبة على كامل المنطقة. ويتبع المسلحين لسرية الـ70 صرمان التي يقودها القيادي المليشاوي “محمد أمبيص الصرماني”.

وأكدت الكتيبة 166 مشاة، أن قواتها تقدمت كبيرة في محور الطويشة ونجحت في تدمير الخطوط الدفاعية لمليشيات الوفاق في نقاط متقدمة.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي إن مدفعية القوات المسلحة نفذت ضربات مباشرة بنجاح على مخازن ذخائر الميليشيات والمرتزقة، فيما يعرف بغابة النصر ومعسكر الـ77 واشتعال النيران فيها.

وأفاد سكان ضواحي العاصمة طرابلس فجر اليوم الجمعة بأن أصوات الضربات المدفعية سمعت خلال الساعات الماضية في مختلف مناطق العاصمة.

وأظهرت صور، نشرتها إدارة التوجيه المعنوي، تصاعد دخان كثيف جراء استهداف مدفعية القوات المسلحة لمخازن الذخيرة والأسلحة.