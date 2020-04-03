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“الليبية لحقوق الإنسان” تنتقد نقص بيانات مصابي كورونا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بيانا أعربت فيه عن قلقها الشديد تجاه النشرات التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وما تحويه من بيانات.

وذكرت المنظمة في بيانها أنه وبالرغم من ثقة كل الليبيين في الكوادر المتخصصة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض وما تعانيه وزارة الصحة في حكومة الوفاق وعدم ارتياح المجالس البلدية شرقا وغربا وجنوبا للبيانات المعلنة ومن أداء وزارتي الصحة واللجان العليا للطوارئ للتصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن البيانات التي تصدر دون أي تفصيل وذكر الأسماء وأماكن الإصابة ووضع إحصائيات بمختلف البلديات لزيادة إجراءات الوقاية والمكافحة تدعو للتساؤل عن كيفية وصول العينات من المناطق البعيدة مثل غات والكفرة ومرزق والجغبوب .

وتأمل المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تعاون كل الجهات لمكافحة الوباء، وتذليل الصعاب أمام المتخصصين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتفهم حجم الخطر، والضرب بيد من حديد ضد الفاسدين في مواجهة الموت القادم لكل الليبيين، ومنع المتاجرة بصحة الناس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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