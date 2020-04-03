“الليبية لحقوق الإنسان” تنتقد نقص بيانات مصابي كورونا

أصدرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بيانا أعربت فيه عن قلقها الشديد تجاه النشرات التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وما تحويه من بيانات.

وذكرت المنظمة في بيانها أنه وبالرغم من ثقة كل الليبيين في الكوادر المتخصصة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض وما تعانيه وزارة الصحة في حكومة الوفاق وعدم ارتياح المجالس البلدية شرقا وغربا وجنوبا للبيانات المعلنة ومن أداء وزارتي الصحة واللجان العليا للطوارئ للتصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن البيانات التي تصدر دون أي تفصيل وذكر الأسماء وأماكن الإصابة ووضع إحصائيات بمختلف البلديات لزيادة إجراءات الوقاية والمكافحة تدعو للتساؤل عن كيفية وصول العينات من المناطق البعيدة مثل غات والكفرة ومرزق والجغبوب .

وتأمل المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تعاون كل الجهات لمكافحة الوباء، وتذليل الصعاب أمام المتخصصين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتفهم حجم الخطر، والضرب بيد من حديد ضد الفاسدين في مواجهة الموت القادم لكل الليبيين، ومنع المتاجرة بصحة الناس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية