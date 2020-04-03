غوتيرش: لابد من إيقاف الحروب لمجابهة كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش اليوم الجمعة إنه يجب إيقاف الاقتتال الدائر في بؤر الصراع حول العالم والالتفات لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الأمين العام في مؤتمر صحفي أنه ليس مقبولا من الناحية الأخلاقية الاستمرار في الحرب الدائرة في ليبيا والتي ما يزال يدور رحاها بين الجيش الوطني وبين التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، داعياً المعنيين والمشاركين في النزاع الليبي إلى وقفه.

كما أوضح غويتيرش أن الحروب القائمة حالياً في أكثر من مكان قد دمرت الاقتصاد وجعلت من الناس يعانون ظروفاً قاسية، وأن هذا الوضع لا يسمح بمواجهة فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء بحسب تعبير منظمة الصحة العالمية.

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