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قنونو: هذه حصيلة غاراتنا الجوية بمنطقة عمليات سرت – الجفرة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، بأن طيران الوفاق شن غارات في منطقة عمليات سرت – الجفرة، اليوم الجمعة.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، على موقع التواصل فيس بوك، أدى استهداف تجمع في محيط منطقة الوشكة إلى مقتل أحد أفراد الجيش الليبي وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف قنونو: ” تم استهداف سيارة مسلحة نوع دوشكة وتدميرها ومقتل من كان على متنها”، لافتا إلى استهداف 8 من أفراد الجيش داخل مقر إقامتهم بمنطقة الوشكة

وأكد استهداف سيارة مصفحة بها ذخيرة، ومقتل 3 من أفراد الجيش بينهم قائد ميداني داخل فوار امراح، فضلا عن استهداف وتدمير آليتين مسلحتين بهما 8 من مرتزقة الجنجويد، داخل محمية امراح، وفق المنشور.

وتابع قنونو: ” تم استهداف من انسحبوا إلى مشروع امراح، ما أدى إلى قتل أفراد وتدمير آليات، واستهداف تجمع أفراد وآليات مسلحة داخل مبنى بمحمية مراح، واستهداف سيارة مسلحة وأفراد وذخيرة داخل المحمية”

وأكمل الناطق باسم قوات الوفاق: “تم استهداف سيارة وقود بمحمية مراح، ما أدى إلى تدميرها وحرقها بالكامل، واستهداف سيارة مصفحة محملة بالذخيرة لم يكن على متنها أفراد، ما أدى إلى تدميرها، فضلا عن استهداف وتدمير سيارة 12.5 دوشكة، ومقتل 4 أفراد كانوا على متنها”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الثقة للاسف مفقودة منكم ومن بياناتكم . لانكم خدعتونا اكثر من مرة . لهذا لا داعي لمتابعة تصريحاتكم

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  • من يصدقك ياديك الكناسه يا الاجرب فانت أكبر كذاب هات دليل يافاسد علي وجود أي فرد من الجنجاويد انت قلت هذا الكذب للتشويش به علي الفيديو الذي عرضه الجيش قبل قليل وهو يظهر آسري تشاديين وليبيين وقعوا في قبضة الجيش وما عرفناه عنك يا فأر المجاري ان كل بياناتك كاذبه لقد ضحكت عليك المليشيات عندما كلفوك بالعمل معهم كناطق بأسمهم فقد عرفوك الجميع علي انك الناطق الكاذب الذي لا احد يصدقه

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  • هذه حصيلة اكاذيب قنونو صاحب سوابق عديدة فى الكذب تجعله مثار سخرية الجميع فاى متحدث فى اى دولة محترمة ينقل الحقائق التى يراها الجميع بوضوح وهى تقدم الجيش الوطنى على جميع المحاور فى عين زارة والعزيزية وابوسليم وراس جدير ولم ترى تقدم شبر واحد لامليشيات والمرتزقة وراينا اعلان من الجيش الوطنى بقتلى المرتزقة السوريين بدقة لدرجة تحديد توزيعاتهم على الفصائل السورية هذا بخلاف المصابين اضعاف هذا العدد مما يؤشر لانهيار وشيك للمليشيات والمرتزقة وراينا ضربات للمدفعية من الجيش الوطنى فى قلب طرابلس معسكر فى باب العزيزية مقر القذافى السابق وعلى بعد امتار قليلة من مركز الاتصالات الرئيسى بشارع الزاوية وكل مقارات حكومة الوفاق فى مرمى مدفعية الجيش الوطنى لو اراد قتل قيادات الصف الاول للمليشيات لامكنه ذلك بسهولة فما اسهل قصف مقار السراج وباشاغا وغيرهم ولاادرى لماذا لايقوم الجيش الوطنى بذلك !!! ويتخلى عن المثالية الزائدة عن الحد مع مجرمين لايردعم الا القوة المفرطة فلو انهم قصفوا اوكار قيادات الارهاب ومنهم وكر قنونو لكان عبرة للاخرين

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