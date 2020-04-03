قنونو: هذه حصيلة غاراتنا الجوية بمنطقة عمليات سرت – الجفرة

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، بأن طيران الوفاق شن غارات في منطقة عمليات سرت – الجفرة، اليوم الجمعة.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، على موقع التواصل فيس بوك، أدى استهداف تجمع في محيط منطقة الوشكة إلى مقتل أحد أفراد الجيش الليبي وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف قنونو: ” تم استهداف سيارة مسلحة نوع دوشكة وتدميرها ومقتل من كان على متنها”، لافتا إلى استهداف 8 من أفراد الجيش داخل مقر إقامتهم بمنطقة الوشكة

وأكد استهداف سيارة مصفحة بها ذخيرة، ومقتل 3 من أفراد الجيش بينهم قائد ميداني داخل فوار امراح، فضلا عن استهداف وتدمير آليتين مسلحتين بهما 8 من مرتزقة الجنجويد، داخل محمية امراح، وفق المنشور.

وتابع قنونو: ” تم استهداف من انسحبوا إلى مشروع امراح، ما أدى إلى قتل أفراد وتدمير آليات، واستهداف تجمع أفراد وآليات مسلحة داخل مبنى بمحمية مراح، واستهداف سيارة مسلحة وأفراد وذخيرة داخل المحمية”

وأكمل الناطق باسم قوات الوفاق: “تم استهداف سيارة وقود بمحمية مراح، ما أدى إلى تدميرها وحرقها بالكامل، واستهداف سيارة مصفحة محملة بالذخيرة لم يكن على متنها أفراد، ما أدى إلى تدميرها، فضلا عن استهداف وتدمير سيارة 12.5 دوشكة، ومقتل 4 أفراد كانوا على متنها”