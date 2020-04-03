الحكومة تباشر في تجهيز البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي لمواجهة جائحة كورونا

بنغازي-العنوان

باشرت الحكومة الليبية في بنغازي اليوم الجمعة في تجهيز البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي بشكل سريع بكافة الأجهزة والأسرة، لمواجهة جائحة كورونا.

يأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة تباعا في مواجهة الوباء.

وقالت الحكومة، إنها قامت بفصل البرج الثالث عن الأبراج الأخرى في المركز، وتم إخلاء البرج من جميع أقسامه “أمراض دم، وقسم كلى، وجلدية، وأورام، وعناية باطنة” وتم تخصيصه بالكامل لمواجهة جائحة كورونا في حال وصلت إلى شرق ليبيا.

وأفادت الحكومة، أن السعة السريرية للبرج بلغت 250 سريرًا منها 34 سريرًا للعناية الفائقة.

وأكدت رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتورة فتحية العريبي، أن الأسرة المتاحة في بنغازي وضواحيها 250 سريرًا إيوائيًا، و34 سرير عناية فائقة بمركز بنغازي الطبي، و100 سرير إيوائي في مستشفى الهواري، و33 سرير عناية فائقة و100 سرير للحجر الصحي في مصحة الإرادة في النفسية، إضافة إلى 100 سرير في المستشفى الميداني العسكري بنينا.

وقالت العريبي “الآن وضعنا ممتاز، ولا زلنا نطبق الوقاية والطرق الاحترازية، وفي حالة لا سمح الله وصلتنا جائحة فيروس كورونا لدينا خطط أخرى للمواجهة، ونتمنى السلامة للجميع”.