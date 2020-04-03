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غوتيريس: من غير المقبول أخلاقيا استمرار الحرب في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الحرب في ليبيا يجب أن تتوقف لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة على البلاد، مضيفا «هدفي الآن هو وقف القتال وليس إصدار الأحكام بل وقف الحرب.. من غير المقبول من الناحية الأخلاقية أن تستمر هذه الحرب».

وتابع غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى الأمم المتحدة، «من الواضح أنني عندما وصلت ليبيا قبل عام كان هناك هجوم من قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس. لقد كانت بداية الهجوم وكنت شاهدا على ذلك»، مضيفا «لكن هدفي الآن هو وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بين الطرفين لكن لم يتم التوقيع عليه.. ذلك الاتفاق حول وقف إطلاق النار يجب أن ينفذ».

غوتيريس يدعو إلى بذل «جهود دبلوماسية صلبة» لتحويل وقف إطلاق النار في ليبيا إلى واقع

وشدد على أن الحرب تعطل الجهود المناسبة لمواجهة وباء كورونا المستجد أو كوفيد- 19، «ما يعني أنه قد يكون هناك نتائج كارثية على الشعب» الليبي.

وقال غوتيريس إن دعوته لوقف الحرب ليست موجهة فقط للطرفين المتنازعين «بل للأطراف المعنية التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وحولت المواجهة إلى نوع من حروب الوكالة.. أدعو هؤلاء جميعا لوقف الحرب فورا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انت اول واحد عديم الاخلاق فكيف تقبل بان يفرض مجلس الامن امعة مرفوض من مجلس نواب الشعب ليحكم ليبيا اربع سنوات عجاف ودون ان يؤدى اى قسم دستورى فهل تقبل ذلك فى بلدك او اى بلد محترم بالطبع لا وما فعله الجيش الوطنى من تحرير لطرابلس ياكذاب لم تقل الحقيقة فبعد ان تنصل السراج وعصابته من الاتفاقيات فى ايطاليا وفرنسا وابوظبى لدخول الجيش سلميا ومؤامرة مبعوثك سلامة لاخراج مؤتمر جامع لجماعة الخوان والمرتزقة بغدامس لاقصاء الجيش الوطنى والبرلمان وشرعنة المليشيات الاجرامية وكنت انت وسلامة ضمن المسرحية الهزلية انتاج قطر التى تشترى النفوس الضعيفة لهذا كان القرار الشجاع للمشير بتحرير طرابلس واليوم نرى ثمار هذا القرار بعد عام واحد تحرير اقليمى برقة وفزان بالكامل ومعظم اقليم طرابلس رغم انف الخوان والمأجورين والبقية تاتى رغم انف الامم المتحدة الفاسدة التى تقع تحت سيطرة قوى استعمارية تدفع الثمن حاليا امام شبح الكورونا تقتص منهم والدور عليك انت وامثالك

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