شركة مليتة للنفط تكشف أسباب تأخر رواتب شهر فبراير وموعد الصرف

قالت شركة مليتة لتسويق النفط، إن تأخر المصرف المركزي في تحويل رواتب شهر فبراير 2020، إلى مصرف الجمهورية الرئيسي وراء صرف الرواتب.

وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، أن المؤسسة الوطنية للنفط حال استلامها لمرتبات شهري يناير وفبراير من وزارة المالية، أحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 24 مارس الماضي، حسب المعمول به، ولكن إحالة هذه المرتبات من المصرف المركزي إلى مصرف الجمهورية الرئيسي لم تتم إلا أمس الخميس بسبب قلة عدد الموظفين المتواجدين في المصرف المركزي كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكشفت الشركة أنه سيتم إحالة الرواتب إلى مصرف الجمهورية فرع وكالة مليتة وفرع باب البحر بعد غد الأحد القادم ، ودفعها يومي الإثنين والثلاثاء على أقصى تقدير.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا