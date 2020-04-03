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تجهيز مركز الحميات والأمراض السارية في سرت بـ12 سريرا و10 أجهزة تنفس صناعي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مدير العيادة المجمعة المركزية سرت، الدكتور هشام حافظ، أنه تم تجهيز مركز لعيادة الحميات والأمراض السارية، متكامل بالعيادة المجمعة بعدد 12 سريرا و10 أجهزة تنفس صناعى.

ولفت حافظ في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن القدرة الاستيعابية للمركز تصل إلى أربعين سريرا، كما تم أيضا صيانة منظومة الأوكسجين بالمركز، مضيفا أن أعمال التجهيز والصيانة تمت بأيدي وطنية طبية.

وأوضح أن المقر يوجد به كافة التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة، ومستعد لأى طارئ فيما يتعلق بجائحة وباء كورونا المستجد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • فيروس كورونا ارسله الله عرفا اى تباعا وتدريجيا بعد انتشار الفساد ليعصف بالناس وينتشر بسرعة نشرا ويفرق الناس فرقا ليذكرهم بتلاوة ذكر الله هذه المعانى تجدها فى قوله تعالى :-
    {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا(6) } [المرسلات]

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