وزارة الصحة: حالة اشتباه خالية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية (المؤقتة) عن حالة اشتباه بفيروس كورونا أمس الجمعة ونشرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية أنه عقب ورود بلاغ إلى الوزارة بشأن وجود حالة اشتباه من مدينة لم تسمها وعقب أخذ العينة من الحالة المشتبه بها وفحصها مختبرياً ، تبين أن نتيجة التحاليل سالبة وأنها خالية من مرض كورونا المستجد.

ونوه وزير الصحة سعد عقوب في وقت سابق إلى أن اجراءات اتخذت وتدابير احترازية تتابعها الوزارة في تصديها لانتشار الوباء وأن المناطق التي تديرها الحكومة الليبية لم تسجل أي إصابة وأنه على مستوى ليبيا تظل النسبة مسيطر عليها مع السعي لتوحيد الجهود في كامل التراب الليبي لتفادي أضرار انتشار الفيروس.

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