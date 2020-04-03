الاعلان عن تسجيل حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

اصدر المركز الوطني لمكافحة الامراض البيان رقم (26) بشأن ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة.

وبحسب البيان فقد تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض عدد (20) عينة جديدة وكانت النتائج على النحو التالي:

ــ عدد (14) عينة سالبة .

ــ عدد (6) عينات موجبة.

ومن جديد لم يوضح المركز الوطني لمكافحة الامراض عن اي تفاصيل حول الحالات الجديدة ومناطق العينات المعلن عنها.

وارتفعت عدد الحالات في ليبيا بهذا الإعلان إلى 17 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها حالة وفاة (واحدة ) كانت قد اكتشفت إصابتها بعد وفاتها وأُعلن عنها يوم الخميس.

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