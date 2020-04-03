ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 17 بعد تسجيل 6 حالات جديدة

ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، الجمعة، إلى 17 حالة، منهم حالة وفاة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (26)، أظهرت نتائج تحليل الـ 20 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 14 حالة سلبية، و6 حالات إيجابية ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وحالة الإصابة الـ 11 داخل البلاد.

وأفاد المجلس في بيانه رقم 25، بأن الحالة امرأة تبلغ من العمر 85 عاما، توفيت بعد إجراء اختبار الكشف، وثبوت إيجابية تحليل العينة.