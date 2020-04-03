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«مكافحة الأمراض» يعلن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 17 حالة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تسلم 20 عينة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتثبت التحاليل المعلمية أن 6 حالات منها إيجابية بينما الـ14 حالة الأخرى سلبية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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