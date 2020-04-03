اكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا والحصيلة 17

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر بيانه رقم ( 26) عن ظهور 6 حالات إصابة جديدة في ليبيا تحقق إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وجاء في البيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني تسلم عدد 20 عينة كانت نتائجها 14 عينة سالبة خالية من الفيروس فيما اكتشف المختبر عدد 6 حالات جديدة جاءت نتيجتها موجبة مصابة بكورونا لترتفع حالات الإصابة إلى 17 حالة على مستوى ليبيا.

يشار إلى أن المركز واجه انتقادات واسعة من خبراء في الصحة ومن المواطنين على حد سواء حول بياناته الأخيرة في التكتم على تسمية المدن والمناطق التي تكتشف فيها حالات الإصابة الجديدة ليتم الاحتراز واتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها حجر بؤر التفشي عن الأحياء أو التحكم وضبط التنقل بين المدن .

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