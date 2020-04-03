مكافحة الأمراض في ليبيا يُسجل إصابة ستة حالات جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل ستة حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل عدد 20 عينة، وكانت نتائج ستة عينات منها ظهرت “موجبة”، بينما ظهرت نتائج عينات الحالات الأخرى “سالبة”.

وبهذه الحالات يرتفع عدد المصابين في ليبيا بفيروس كورونا إلى 17 شخصا، من بينهم حالة وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يشار إلى أن مركز مكافحة الأمراض قد أعلن عن أول حالة إصابة في ليبيا في 25 مارس الماضي، وكانت لرجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما.

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