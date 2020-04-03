عودة محطة كهرباء الخليج بسرت للعمل بعد توقف شهراً

عادت الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، للعمل مجددا بعد فترة توقف لغرض أعمال الصيانة للوحدة ومرافقها لنحو شهر.

وقال مدير عام المحطة مهندس حبيب أبوقرين، إن الوحدة الأولى دخلت على الشبكة العامة مجددا، بعدما تمت أعمال العمرة لها وفق برمجة عامة للمحافظة عليها.

وأضاف أبوقرين، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الوحدة الأولى بالمحطة تعمل حاليا بطاقة إنتاجية ثابتة قدرها 180 ميجاوات، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة العامة قام بها عناصر وطنية بالشركة العامة للكهرباء.

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وأوضح أن فترة الصيانة شهدت تجريب الوحدة الأولى لبضعة أيام بطاقتها الإنتاجية، إلى أن وصلت لأكثر من 315 ميجاوات لمدة ثلاثة أيام وبعدها عادت إلى 180 ميجاوات حاليا.

وبحسب أبو قرين، يجرى الترتيب خلال الأيام القادمة لاستقبال ناقلة وقود خفيف خاصة بالمحطات، ستصل إلى المنصة العائمة بمحطة الخليج البخارية، للتزود بالوقود وعلى متنها أكثر من 36 ألف لتر وقود.

وتعتبر محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت من أكبر المحطات البخارية فى ليبيا، ولكن لم يستكمل مشروعها النهائى لباقى الوحدات الأخرى والتي تشمل ثلاث وحدات، فور استكمالها يصل إنتاجها إلى 1400 ميجاوات، إذ المشروع متوقف مند عام 2014، والذى تنفذه شركات عالمية من أميركا وكوريا وتركيا وفرنسا.

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