خطة “الخارجية” لإرجاع الليبيين العالقين بالخارج

أصدرت لجنة الأزمة التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق بياناً موجهاً للجاليات الليبية في الخارج والعالقين منهم بعد تطبيق قرار إغلاق المنافذ – جاء فيه مطالبة جميع المواطنين بالخارج بأن يقوموا بتعبئة بياناتهم من خلال رابط تم تعميمه مسبقاً ومدرج في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

وقامت الوزارة بهذا الإجراء -حسب البيان- حتى يتسنى للسفارات والقنصليات والبعثات التواصل مع العالقين فور جاهزية الخطة التي تشرف عليها لجنة الأزمة من أجل إرجاع الليبيين العالقين في الخارج إلى الديار.

وأضافت لجنة الأزمة في بيانها أنها في الوقت ذاته تسعى مع الجهات الداخلية ذات العلاقة لترتيب عودة العالقين وانهاء معاناتهم فور انتهاء جاهزية الترتيبات التي تضمن سلامة مواطنيها حتى لاتتسرب هذه الجائحة داخل البلاد.

وتأتي هذه الاجراءات بعد الضغط الشعبي الواسع في ساحات مختلفة للجاليات الليبية وفي مقدمتها الموجودة في تركيا حيث طالب أفراد الجالية بالنظر في مشاكلهم لاسيما مع تفشي الوباء في تركيا وسرعة انتشاره.

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