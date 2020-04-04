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“مصراتة الطبي”: في مستشفى العزل 3 حالات كورونا تحت الرعاية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز مصراتة الطبي في بيانه رقم (1) أن مستشفى العزل التابع للمركز –”والمتبرع به لإيواء حالات مرض كورونا”-استقبل 3 حالات إلى تاريخ أمس الجمعة الثالث من أبريل وهم تحت الرعاية الطبية بإشراف أطقم طبية وطبية مساعدة ذات كفاءة- حسب ماجاء في البيان.

وذكر بيان المركز أن ثمة حالتين في قسم الإيواء في وضع صحي مستقر ومتماثل للشفاء في انتظار التحاليل لتأكيد خلوهم من المرض وحالة ثانية في قسم العناية الفائقة أدخلت اليوم للحفاظ على معدل العلامات الحيوية في انتظار التحاليل وأخرى في انتظار استقبالها من عيادة الكشف المبكر لكي يتم إيوائها تحت الرعاية الطبية وإجراء التحاليل اللازمة لها .

ودعا مستشفى العزل جميع الحالات الايجابية ضرورة التواصل لتقديم الخدمة الطبية العاجلة لهم لكي تتم السيطرة على المرض.. وتشهد مدينة مصراتة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا تتم معالجتها داخل نطاق المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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