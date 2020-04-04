الجازوي: هناك حالات عديدة سيتم الإعلان عنها..وسنجري مسوحات شاملة

كشف رئيس لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي، أن 5 حالات من الـ 6 حالات الجديدة، التي أُعلن إصابتها بفيروس كورونا الجمعة، كانوا مخالطين لحالة السيدة المتوفية مساء الخميس، لافتا إلى أن الـ 6 حالات من طرابلس.

وقال الجازوي، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك، إن الحالة السادسة حالة شُخّصت جديدة غير مخالطة وليس لديها تاريخ سفر، ما يعني أنه مازال هناك حالات عديدة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، وفق رأيه.

وأوضح، أن سبب تأخر صدور بيانات المركز، هو أن العينات تصل إلى المختبر المرجعي في وقت متأخر من قبل المستشفيات، منوها إلى أن عدد العينات التي يتم فحصها يوميا مع حجم الكارثة يعتبر جدا ضئيل، بسبب قلة الأدوات المستخدمة في الكشف، مضيفا، أن المركز سيتسلم كميات كبيرة من الاختبارات، وسيبدأ في إجراء مسوحات شاملة.

وأكد الجازوي، أن سبب قرار المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعدم ذكر المناطق التي توجد بها الحالات، بسبب الاستغلال السياسي للملف، ومحاولة إقحام المركز في الصراعات السياسية.

وتابع: “اكتفى المركز بالتواصل مع لجان الأزمة في كل بلدية على حدة، وإعطائهم كافة التفاصيل، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض”

وبيّن أن المركز استلم 248 عينة حتى الآن، من كل أنحاء ليبيا، مؤكداً أنه تم التواصل مع كل المخالطين للحالات المصابة وحجرهم وأخذ عينات منهم.