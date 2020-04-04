وزير الصحة يجدد دعوته لاتباع تدابير الوقاية من خطر كورونا

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية “سعد عقوب” إن وزارة الصحة ، نفذت كافة إجراءات السلامة الصحية بالحجر الصحي بالمنافذ البرية والبحرية والجوية ومراكز العزل السريري الطبي بالبلديات، وفقاً للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد عقوب أن الدولة الليبية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لليبيا.

وجدد الوزير دعوته المواطنين ، بضرورة الحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيداً والبعد عن الازدحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أي عدوى لفيروس كورونا..كما طالب المواطنين ، بضرورة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد واستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل الأيدى جيدا.

وأكد عقوب على أهمية تجنب الاحتكاك بالمشتبة فى إصابتهم بأى عدوى أو الأشخاص القادمين من دول ظهر بها المرض مشيراً إلى ضرورة عدم استخدام أي أدوات شخصية غير خاصة بالشخص نفسه مهما كانت لافتاً إلى ضرورة الإهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة والنشاط البدنى والحصول على قسط من الراحة جيداً يوميا.

وأكد وزير الصحة علي أهمية الحرص على ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات المتمثلة بالمصارف والأسواق العامة خلال فترات التجوال مشيراً أنه يحمل منفعة محتملة كـ”إجراء احترازي لمنع انتشار المرض” مع ضرورة تنظيف اليد طوال اليوم للحد من الإصابة.

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