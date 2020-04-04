” الجازوي”: الحالات الــ 6 المصابة من طرابلس وثمة حرب ممنهجة على المركز

تقرير/ 218

أعلن رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الجازوي، أن الحالات الـ 6 التي اكتشف المركز إصابتها بفيروس كورونا المستجد تعود جميعها لمواطنين من مدينة طرابلس.

وعتذر الجازوي في تدوينة له على حسابه الرسمي بالفيس بوك عن عدم ظهوره في الإيجاز الصحفي الذي كان سيتحدث من خلاله عن الأسئلة والنقاط التي كانت محور نقاش عديد المواطنين، مشيراً إلى التحديثات التي حصلت بشكل مفاجئ ومنها منشور للمركز يعلن فيه عن ترقب لتبيان نتيجة فحوصات لحالات جديدة.

يتبع …..

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